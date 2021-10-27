السعودية تصنف جمعية لبنانية

2021/10/27 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأربعاء، تصنيف شركة "القرض الحسن" اللبنانية "كيانا إرهابيا" داعما لحزب الله وأكدت وجود تجميد أصولها وحظر التعامل المباشر وغير المباشر معها، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية

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