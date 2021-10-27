جمهور يونايتد يسخر من سولشاير .. لهذا السبب!

2021/10/27 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سخر جمهور نادي مانشستريونايتد، المتواجد في كافة انحاء العالم من مدرب الفريق، سولشاير بسبب موقف حصل اثناء مباراة الفريق مع غريمه ليفربول التي خسرها اليونايتد بخمسة اهداف دون مقابل على ارضه "اولددرافورد".

وسبب السخرية هي توجيهه لكافاني بالدخول الى الملعب بعد طرد بوغبا، حيث اظهرت الكامرات سوساير يوجه كافاني باللعب بخطة (4-4-2)، مما اثار استغراب كافاني الذي لا يعرف التكلم باللغة الانكليزية.

حيث طلب كافاني من استدعاء المترجم، الذي حضر واخبره بان الفريق منقوص العدد بسبب طرد بوغبا، فكيف اللعب بطريقة (4-4-2).

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