بالأرقام فقط.. من أفضل لاعب كرة على الأرض

2021/10/27 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلة "فور فور تو" الإنجليزية البارزة اختارت نشر قائمة لأفضل عشرة لاعبين في العالم حاليا، فقط بالاستعانة بالأرقام، ربما لن تسعد كثيرا عشاق النجم المصري محمد صلاح.

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