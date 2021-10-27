2021/10/27 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية جينيفر كافيتو أن الولايات المتحدة لن تترك العراق فهو مختلف عن أفغانستان، حسب وصفها، مشيرة الى وجود اهتمام مميز بإقليم كردستان.

واكدت كافيتو خلال مشاركة لها في أعمال ملتقى ميري في إقليم كردستان, استمرار الولايات المتحدة بمحاربة داعش وتسليح القوات العراقية ودعمها, مضيفة ان القوات العراقية تقدمت وتطورت وتستطيع أن تتحرك بمفردها لكن واشنطن مستمرة بدعم العراق من أجل سيادته, وأشارت الى ان العلاقات ستستمر بصورة طبيعية مع العراق، ولا بد أن يكون للعراق دور في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كافيتو: الولايات المتحدة لن تترك العراق فهو مختلف عن أفغانستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كافيتو: الولايات المتحدة لن تترك العراق فهو مختلف عن أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).