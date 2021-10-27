2021/10/27 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن أكثر من ثلاثة من كل خمسة جمهوريين استطلعت آراؤهم، أنهم يعتزمون استخدام منصة التواصل الاجتماعي الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وكشف الاستطلاع الذي أجرته Politico بالتعاون مع شركة Morning Consult، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة ترامب الجديدة المركز الخبري الوطني.

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