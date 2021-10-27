2021/10/27 | 21:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i0uehfVyyrU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الستار رمضان : مازال الوقت مبكرا للحديث عن النتائج النهائية والتحالفات بين الكتل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الستار رمضان : مازال الوقت مبكرا للحديث عن النتائج النهائية والتحالفات بين الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).