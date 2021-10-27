السعودية تصنف جمعية لبنانية “كياناً إرهابياً”

2021/10/27 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية عن تصنيف جمعية “القرض الحسن” المالية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني كيانا إرهابيا.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته على حسابها عبر “تويتر” أن تصنيف جمعية “القرض الحسن” ومقرها لبنان “كيانا إرهابيا”، جاء لارتباطها بأنشطة داعمة لـ”حزب الله” الذي تصنفه السعودية “تنظيما إرهابيا”.

وأضافت أن الجمعية تعمل على إدارة أموال الحزب وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

وتابعت أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة “الأنشطة الإرهابية” لحزب الله، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات للحد من أنشطته “الإرهابية والإجرامية”.

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