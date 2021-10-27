باكستان.. 6 قتلى في مسيرة تخللها عنف ومواجهات

2021/10/27 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مسؤولون في باكستان بأن أعمال عنف وقعت يوم الأربعاء أثناء مسيرة إسلامية مناهضة لفرنسا شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل أربعة من الشرطة واثنين من المتظاهرين.

واحتشد الآلاف من أنصار حزب إسلامي على طريق سريع في بلدة سادوكي باتجاه العاصمة إسلام آباد، وطالبوا بطرد مبعوث فرنسا إلى باكستان بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد في فرنسا.

واندلعت أعمال العنف بعد يوم من إعلان حكومة رئيس الوزراء عمران خان أنها لن تقبل مطالب الإسلاميين بإغلاق السفارة الفرنسية وطرد المبعوث الفرنسي.

وأثار قرار خان غضب أنصار حزب "حركة لبيك" الباكستانية الذين علقوا في نهاية الأسبوع مسيرتهم إلى إسلام أباد لمنح الحكومة ثلاثة أيام للنظر في مطالبهم.

وقال عثمان بوزدار، رئيس وزراء إقليم البنجاب، في منشور على "تويتر" إن الاشتباكات العنيفة خلفت أربعة قتلى من رجال الشرطة و253 جريحا، وحذر من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن أعمال العنف.

وألقى وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، باللوم على المتظاهرين في المبادرة بإطلاق النار، وقال إن الحكومة بصدد نشر قوات أمن في البنجاب لمدة شهرين.

وطالب المتظاهرين بإنهاء الاحتجاج والعودة إلى لاهور لتجنب أي إجراء حكومي.

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