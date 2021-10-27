الحواضن بلا سيطرة.. الاتحاد الكردستاني يحذر من خطورة داعش في العراق

2021/10/27 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، اليوم الأربعاء، إنه لطالما تم التحذير من خطورة تنظيم داعش وأنه مايزال يتحرك بشكل خطير.وذكر الحاج عمر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك حواضن للتنظيم لم تسيطر عليها القوات الأمنية وفراغات كبيرة في المناطق الممتدة بين السليمانية وديالى".وأضاف أنه "في هذه المرحلة الخطيرة يجب التكاتف بين القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة كما كان في عام 2017، لنخرج من المرحلة الصعبة التي يهدد فيها داعش الوضع الأمني".

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