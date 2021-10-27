الميكروويف ليس فقط أداة للتسخين.. إليك 8 أفكار ذكية لاستخدامه بطرق مبتكرة

2021/10/27 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يُعد استخدام الميكروويف لتسخين الطعام أو إعداد وجبات العشاء السريعة ومُسبقة التحضير أمراً شائعاً إلى حد ما في معظم المنازل، التي تستخدم هذا الجهاز، ولكن هل تعلم أنه يمكنك استخدامه لأكثر من ذلك بكثير؟إن كنت تكتفي فقط باستخدام الميكروويف لتسخين الطعام والمشروبات فقط، فأنت لا تستغل إمكانات الجهاز كما ينبغي، لذلك جمعنا لك في هذا التقرير بعض الطرق المذهلة لاستخدامه وتحقيق أقصى استفادة منه.

1- تسهيل عصر الثمار الحمضيةتقول الخبيرة في الاقتصاد المنزلي فيونا ماير بحسب موقع ABC.net للأخبار والمنوعات، إن الميكروويف يمكن أن يساعدك في عصر الليمون الأصفر أو الليمون الحامض بسهولة أكبر، وإخراج كافة السوائل منه.هذه الخدعة البسيطة بالميكروويف تتم كالآتي، ببساطة ضَع ثمار الحمضيات بأكملها في الميكروويف لمدة 15 ثانية، ثم دلكها جيداً بين يديك، ثم ابدأ بعصرها بالطريقة الطبيعية، ومع ذلك ينبغي الانتباه جيداً، فقد تنفجر الثمرة إذا ما أفرطت في التسخين أو تجاوزت المدة المحددة.2- سلق البيض في وقت قصيرالبيض المسلوق خيار رائع على الإفطار، خاصة إذا كان لديك الوقت لتحضيره.



ويُعد سلق البيض في الميكروويف أمراً سهلاً للغاية، سيجعلك تتساءل عن سبب عدم تجربة هذه الطريقة من قبل.وبحسب موقع MC Appliance للأدوات المنزلية، يمكن تحضير البيض المسلوق من خلال كسر بيضة في وعاء صغير قابل للتسخين في الميكروويف مثل أطباق الكاسترد، ثم تغطية الكوب بورق المشمع أو النايلون الخاص بالمطبخ.وبحسب درجة حرارة الجهاز ونوعية الصحن المستخدمة قد تضطر إلى تغيير أوقات الميكروويف لإتمام عملية الطهي.



وبهذه الطريقة التي لن تستغرق سوى دقائق قليلة، ستقوم بتحضير بيض مسلوق قلبه جارٍ وذهبي.3- تحضير الخضراوات المطهوة على البخارهل تعلم أن طهي الخضراوات في الميكروويف سيساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية فيها؟ إذ يُقصِّر الميكروويف من وقت الطهي، وهو ما يساعد الخضراوات على الاحتفاظ بالفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين سي وفيتامين ب.وفي صحن قابل للتسخين في الميكروويف قم بطهي الخضراوات بعد تغطيتها من 3 إلى 6 دقائق حتى تنضج حسب رغبتك.



وبحسب موقع One Good Thing للمنوعات سيختلف مقدار الوقت بناءً على قوة الميكروويف وحجم ونوع الخضراوات التي تطبخها.يمكنك أيضاً وضع بعض الخضراوات في وعاء به قليل من الماء، وتغطية الوعاء بطبق، وستتكفل حرارة الميكروويف بالباقي.

4- استعادة قرمشة الشيبسي القديمقبل أن تقرر إلقاء حلقات البطاطس المقرمشة في سلة المهملات لأنك نسيت ربط الكيس من الليلة الماضية وأصبحت المقرمشات طرية، قم بفرد الشيبس على محرمة مطبخ سميكة، ثم أدخلها الميكروويف لبضع ثوانٍ.وبعد نحو 15 أو 30 ثانية من التسخين، ستجد أن البطاطس عادت مقرمشة من جديد، وفقاً لموقع Home Hacks للنصائح المنزلية.5- تقشير الثوم بسهولةالميكروويف أيضاً يمكنه أن يجعل تقشير الثوم عملية سهلة وسريعة، فقط ضع رأساً كاملة من الثوم في الميكروويف لمدة 20 ثانية، ثم افصل الفصوص عن بعضها، وستجد عملية تقشير الطبقة الورقية عنه أسهل من أي وقتٍ مضى.ومن خلال تعرُّض الثوم لهذا النوع من الحرارة في الميكروويف يُنشيء طبقة من البخار التي تكسر الرابطة بين فصوص الثوم وجلودها الورقية الخارجية، لذا ستتمكن من تقشيرها على الفور، وفقاً لموقع One Good Thing.6- تجفيف الأعشاب والتوابلهل تريد الاحتفاظ ببقايا الأعشاب الطازجة في ثلاجتك قبل أن تفسد؟ فقط استخدم الميكروويف لتجفيفها واستخدامها في التتبيل والطهي.



إذ تستنزف هذه العملية رطوبة أوراق الأعشاب والتوابل بسرعة، ما يحافظ على المزيد من زيوتها الأساسية اللذيذة.مثلاً، ضع 4-5 أغصان من الأعشاب الطازجة بين منشفتين من أوراق المطبخ الجافة، ثم ضعها في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق، ويجب أن تكون هشة وجافة بما يكفي لسحقها أو طحنها للتخزين.7- تعقيم إسفنج التنظيفهل اعتدت التخلُّص من إسفنج المطبخ المتسخ بعد عدة استخدامات وبشكل دوري لحماية نفسك من البكتيريا؟ الآن لن تحتاج لفعل ذلك.وعوضاً عن إلقاء الإسفنج المستخدم في القمامة، ضع الإسفنج المتسخ في وعاء مملوء بالماء، ثم أضف رشة من الخل أو عصير الليمون وسخِّن الوعاء على حرارة عالية لمدة دقيقة تقريباً في الميكروويف.سيؤدي ذلك إلى تنظيف الإسفنجة وتطهيرها تماماً من أي بكتيرياً بحسب موقع Lifehack للمنوعات.

8- إنعاش الخبز البائتلا ترمي الخبز القديم بعد اليوم أو تقرر أن تطعمه للطيور، إذ بإمكانك أن تعيد الخبز طازجاً عن طريق هذه الخدعة البسيطة وفقاً لموقع Lifehack.ويمكنك إحياء خبزك القديم عن طريق وضع منشفة ورقية مبللة حوله ووضعه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ على أعلى حرارة له.ويمكنك إعادة تبليل المنشفة باستخدام بخاخ الماء ومعاودة تسخينه لـ10 ثوانٍ إضافية إذا تطلب الأمر.

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