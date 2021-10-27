2021/10/27 | 21:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – النور نيوز ما زالت تداعيات نتائج الانتخابات تعصف بالأوضاع في العاصمة بغداد، حيث يحتج المئات قرب المنطقة الخضراء، احتجاجاً على النتائج التي وُصفت بالمزيفة، فيما تتباين السيناريوهات المحتملة لانتهاء تلك التظاهرات.ويرصد “النور نيوز” في هذا التقرير عدة سيناريوهات لانتهاء الاحتجاجات.صعّدت الفصائل المسلحة في العراق احتجاجاتها، وحرّكت ورقة الشارع، مستغلة عناصرها في …

ظهرت المقالة كيف ستنتهي احتجاجات الخضراء؟..



“النور” يرصد السيناريوهات المحتملة أولاً على النور نيوز.

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