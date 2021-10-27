الحزب الإسلامي: الارهاب والطائفية وجهان لعملة واحدة.. والابرياء يدفعون ثمن الانتقام الاعمى

2021/10/27 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شدد الحزب الإسلامي العراقي، على ان ما شهدته قريتي الرشاد ونهر الإمام خلال هذين اليومين أمر ينذر بالخطر، ويستدعي التعامل الصارم تجاه كافة الاطراف المتورطة فيها.واكد الحزب في بيان ان : هجوم داعش الارهابي الذي استهدف قرية الرشاد وما لحقه من عمليات انتقامية مؤسفة بحق الاهالي الابرياء من سكان قرية نهر الإمام أمر مستنكر وخطير للغاية، مبيناً أن الحكومة والأجهزة الأمنية مطالبة بوقفة حازمة تجاه ما يجري ووضع حد لهذه الافعال الاجرامية باعتبارها المسؤولة عن حماية ارواح المواطنين وأمنهم.ونبه الى ان : العزف على وتر الطائفية ومحاولة اثارتها باستغلال هجمات الارهاب الغاشم سلوك مدان لن تكون نهايته الا المزيد من العنف والفوضى والمستقبل المجهول لوطننا الجريح، ./انتهى3

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