اعادة فتح جسر حيوي بين ديالى وصلاح الدين بعد اغلاقه لساعات لدواع امنية

2021/10/27 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعيد فتح جسر حيوي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد اغلاقه لساعات لدواع امنية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان جسر السندية العائم على نهر دجلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين اعيد فتحه امام المركبات "./انتهى

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