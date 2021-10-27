حول أزمة الديمقراطية وآلياتها / هل تعيش فرنسا لحظة ما قبل الفاشية؟ - رشيد غويلب

2021/10/27 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب تنشغل وسائل إعلام اليسار الأوربي بالمؤشرات الراهنة لما تسفر عنه الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان 2022، انطلاقا من تشتت قوى معسكر اليسار، وفرصه الشحيحة.



وهيمنة اليمين على المناقشات الجارية في البلاد بشأن الهوية والهجرة.



وفي حوار أجرته مجلة “جاكوبين” الأمريكية اليسارية مع وزير التعليم الفرنسي الأسبق، ومرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية السابقة، ورئيس حزب “الجيل” اليساري الصغير، وعضو برلما ......





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