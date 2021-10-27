2021/10/27 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استعداداتها لمهرجان بابل الدولي الذي من المؤمل أن ينطلق يوم غد الخميس. وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي لوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن استعداداتها لمهرجان بابل الدولي المركز الخبري الوطني.

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