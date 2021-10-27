2021/10/27 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلط الهجوم المنسوب لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على بلدة ذات أغلبية شيعية شمال شرقي بعقوبة في العراق الضوء مجددا على مدى قدرة التنظيم المتشدد في التحرك في مناطق مختلطة طائفيا وعرقيا ويهدد ربما باندلاع أزمة جديدة في بلد يعاني أصلا من مشاكل اقتصادية وسياسية عديدة، وفقا لمراقبين.

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