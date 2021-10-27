2021/10/27 | 22:01 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عنوان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جديد لعناصر داعش على كركوك ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دیجیتال میدیا إن أر تي
إقلیم کردستان العراق
السليمانية – القرية الألمانية.
(059) 323 9015
[email protected]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جديد لعناصر داعش على كركوك ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم جديد لعناصر داعش على كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).