2021/10/27 | 22:16 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، إحباط 3 عمليات ابتزاز في محافظتي الأنبار ونينوى.
وقالت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ٣ حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منها في محافظة الأنبار، والثالثة في محافظة نينوى، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات …
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وقالت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ٣ حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منها في محافظة الأنبار، والثالثة في محافظة نينوى، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط 3 عمليات ابتزاز في الأنبار ونينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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