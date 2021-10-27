احباط 3 عمليات ابتزاز في الأنبار ونينوى

2021/10/27 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، إحباط 3 عمليات ابتزاز في محافظتي الأنبار ونينوى.وقالت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ٣ حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منها في محافظة الأنبار، والثالثة في محافظة نينوى، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات …

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