2021/10/27 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UZRBc9qZCaw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | محافظ ديالى مثنى التميمي: قوات مكافحة الارهاب تدخلت لحماية القرى القريبة على موقع الجريمة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | محافظ ديالى مثنى التميمي: قوات مكافحة الارهاب تدخلت لحماية القرى القريبة على موقع الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).