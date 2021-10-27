البنتاغون: الصين تختبر أسلحة فرط صوتية

2021/10/27 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي بأن الصين أجرت اختبارا لأنظمة فرط صوتية يراد منها اختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية.وقال ميلي في حديث لتلفزيون "بلومبرغ" تم بثه اليوم الأربعاء: "ما رأيناه كان اختبارا مهما للغاية لنظام أسلحة فرط صوتية، وهذا مقلق جدا".وفي وقت سابق، نفت الخارجية الصينية اختبار أسلحة من هذا النوع، وأكدت أنه أجريت "اختبارات روتينية" لمركبة فضائية.

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