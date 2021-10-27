نيمار يوضح حقيقة اعتزاله اللعب دولياً

2021/10/27 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الأربعاء، عما كان يقصده بشأن الاعتزال الدولي.وقال نيمار في تصريحات أبرزتها إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “قلت شيئا لكن الناس فهموا الأمر بطريقة مختلفة، سأبذل قصارى جهدي لأكون متواجدا دائما بنسبة 100%، لأن هذه هي الطريقة التي أتعامل بها عندما يكون لدي مباراة”.وبيّن مقصده من ذلك التصريح قائلا: “لدينا مباراة غدا، وسأخوضها كما لو كانت الأخيرة في حياتي، لذلك بالنسبة لبطولة كأس العالم المقبلة، أفكر فيها بالمثل كما لو كانت الأخيرة لي، لأنني لا أعرف ما سيحدث غدا”.واختتم: “عندما قلت إن الأمر مثير للجدل بعض الشيء، قال الناس إنني أريد التوقف عن لعب كرة القدم، وأنني سأعتزل اللعب الدولي.



لقد فهم الناس شيئا مختلفا تماما، كنت أعني أنني أرى المونديال كما لو كان الأخير لي، لماذا ذلك؟ لأننا لا نعرف كيف سيكون الغد”.وكان نيمار أجرى مقابلة منذ عدة أسابيع، وصرح بأن كأس العالم 2022 في قطر ستكون الأخيرة له مع منتخب البرازيل.وتسببت هذه التصريحات في الكثير من الجدل بين الجمهور والإعلام.

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