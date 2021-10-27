2021/10/27 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعش يتبنى الهجوم في المقدادية بالعراق- عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يتبنى الهجوم في المقدادية بالعراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يتبنى الهجوم في المقدادية بالعراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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