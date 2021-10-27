الترجي يفوز على الصفاقسي بهدف في الدوري التونسي

2021/10/27 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق نادي الترجي فوزا ثمينا على ضيفه الصفاقسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي "رادس"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للدوري التونسي.وكانت مبارتا الترجي والصفاقسي في الجولة الأولى قد تم تأجيلهما بسبب مشاركات الفريقين في البطولات الأفريقية ".وأحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب الجزائري محمد أمين توجاي في الدقيقة 20 من زمن المباراة ".وتقام مسابقة الدوري التونسي في الموسم الحالي بنظام المجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق، حيث يقع الترجي والصفاقسي على رأس المجموعة الأولى، بينما يلعب النجم الساحلي والإفريقي في المجموعة الثانية "./انتهى2

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