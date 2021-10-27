2021/10/27 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح 4 محطات تحويل ثانوية رئيسة للطاقة في نينوى

الموصل: شروق ماهر

افتتحت الشركة العامة لنقل الطاقة الشمالية، ولأول مرة منذ تحرير محافظة نينوى، أربع محطات تحويل ثانوية رئيسة كبيرة فيها، والممولة ممن قرض بنك التنمية والإسكان الالماني.

وقال مدير عام الشركة خالد غزاي لـ"الصباح": ان "المحطات الاربع التي تم افتتاحها هي: التبادل التجاري وعداية وتل عوينات وتلعفر"، مضيفا ان "ملاكات الشركة كانت قد اضافت محولات ومعدات جديدة فيها، ما اسهم بزيادة سعاتها التصميمية، فضلا عن تأهيل جميع الخطوط المدمرة المرتبطة بها واعادتها الى الخدمة".

وتابع ان "الانجاز الذي تم للمرة الاولى منذ تحرير المحافظة، اسهم في زيادة سعات واستقرارية التجهيز ضمن قضائي تلكيف وتلعفر والنواحي والقرى التابعة لها، اضافة الى مشروع ماء فلفيل ومعمل الادوية والرشيدية ومحطة ضخ النفط وتغذية ناحيتي تل عبطة والمحلبية وتل عوينات وربيعة، والتي كانت تتغذى جميعها سابقا عن طريق المحطات المتنقلة".

وأوضح غزاي أن "الشركة عملت على زيادة زيادة سعات تجهيز الطاقة الكهربائية المحافظة بأكثر من 30 بالمئة خلال العام الحالي، لتبلغ 1400MVA، وسوف تتجاوز الـ 2000MVA قبل حلول صيف العام المقبل، بعد ان يتم ادخال محطة تحويل الكسك، التي وصلت نسب انجازها الى 70 بالمئة".

واشار في السياق ذاته الى ان "الرقم السابق يمثل اكتفاء محافظة نينوى من سعات التجهيز وصولا الى وجود اخرى مماثلة احتياطية تحسبا لزيادة الاحمال المستقبلية بحلول العام 2023، بعد ادخال محطة غرب الموصل للضغط الفائق جهد ٤٠٠ ك.ف".

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