نينوى تستعد للعام الدراسي الجديد ب 200 مدرسة

2021/10/27 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

تستعد مديرية تربية نينوى، لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال افتتاح 200 مدرسة بعد الانتهاء من اعادة اعمار ابنيتها في المحافظة.

وقال مسؤول الابنية المدرسية في المديرية رضوان سعيد لـ"الصباح": ان "تربية نينوى افتتحت ضمن المرحلة الثانية لاعمار الموصل، 200 مدرسة موزعة بين ابتدائي وثواني ضمن المدينة القديمة، وعلى جانبي الموصل الايسر والايمن، ضمن البرامج التي تبنتها من اجل انهاء ظاهرة الكرفانات المدرسية، واعادة الابنية المدرسية بالكامل الى سابق عهدها، والتي كانت عصابات داعش الاجرامية قد دمرتها بالكامل خلال سطوتها الاثمة على المحافظة".

واضاف في السياق ذاته، انه "تم تجهيز جميع الابنية المدرسية بأحدث المواد اللوجستية من الاثاث والرحلات والتجهيزات المختلفة الاخرى، اضافة الى رفدها بالهيئات التدريسية والادراية المختصة، وضمن استعدادتها الجارية لانطلاق العام الدارسي الجديد اوائل شهر تشرين الثاني المقبل".

من جهته، ذكر مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي لـ"الصباح": ان "المديرية استكملت جميع اجراءاتها اللوجستية في عموم مدارس نينوى، مع اتمام اعمال سد النقص الحاصل في الابنية المدرسية في عموم المحافظة ومركزها مدينة الموصل، من اجل استقبال التلاميذ والطلبة لكي يبدءوا عامهم الدارسي الجديد الذي سيكون حضوريا مطلع الاسبوع المقبل".

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