مبعوثون دوليون يلتقون حمدوك في مقر إقامته

2021/10/27 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن مبعوثين دوليين التقوا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مقر إقامته، بعد إعادته إلى منزله الثلاثاء من قبل القوات العسكرية التي كانت قد اقتادته قبل إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة الإثنين.

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