السعودية‭ ‬غاضبة‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬مسيئة من‭ ‬وزير‭ ‬لبناني‭..‬وميقاتي‭ ‬يحاول‭ ‬رأب‭ ‬الصدع‭ ‬

2021/10/27 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرداحي‭ ‬يرفض‭ ‬الاعتذار‭ ‬والرياض‭ ‬تستدعي‭ ‬سفير‭ ‬بيروت الرياض‭- ‬بيروت‭ ‬–‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬ استدعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬السفير‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬اعتبرتها‭ ‬‮«‬مسيئة‮»‬‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬اللبناني‭ ‬جورج‭ ‬قرداحي‭ ‬بشأن‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬السعودية‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬بمواجهة‭ ‬الحوثيين‭.‬ فيما‭ ‬سارع‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الذي‭ […]

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