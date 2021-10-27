2021/10/27 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرداحي يرفض الاعتذار والرياض تستدعي سفير بيروت الرياض- بيروت – أبو ظبي – الزمان استدعت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء السفير اللبناني في الرياض للاحتجاج على تصريحات اعتبرتها «مسيئة» أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا بمواجهة الحوثيين.
فيما سارع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية غاضبة بعد تصريحات مسيئة من وزير لبناني..وميقاتي يحاول رأب الصدع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما سارع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية غاضبة بعد تصريحات مسيئة من وزير لبناني..وميقاتي يحاول رأب الصدع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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