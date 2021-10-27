قطعة بحجم علبة الكبريت

2021/10/27 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬قطعة‭ ‬واحدة‭ ‬صغيرة‭ ‬بحجم‭ ‬علبة‭ ‬الكبريت‭ ‬وأحياناً‭ ‬أصغر‭ ‬منها‭ ‬عليها‭ ‬ذاكرة‭ ‬الكترونية‭ ‬لها‭ ‬خاصية‭ ‬توجيه‭ ‬الايعازات،‭ ‬بات‭ ‬مصير‭ ‬شركات‭ ‬صناعية‭ ‬عملاقة‭ ‬للسيارات‭ ‬والماكنات‭ ‬الكبيرة‭ ‬مُتوقفاً‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭ ‬قطعة‭ ‬صعبة‭ ‬المنال‭ ‬اليوم،‭ ‬وينتج‭ ‬اغلبية‭ ‬الإنتاج‭ ‬العالمي‭ ‬منها‭ ‬حصراً‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬،وقليل‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ثمّ‭ ‬بقية‭ ‬العالم‭.‬شركات‭ ‬السيارات‭ […]

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