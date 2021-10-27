السعودية تطلق سراح شاب ألغت حكما بإعدامه

2021/10/27 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الأقلية‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬كانت‭ ‬خفّضت‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭ ‬صدر‭ ‬بحقه‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬إبان‭ ‬انتفاضة‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭.‬ أوقف‭ ‬علي‭ ‬النمر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬قاصرا،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهم‭ ‬متعلقة‭ ‬بالإرهاب‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬إبان‭ ‬انتفاضة‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭. […]

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