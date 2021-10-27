خام البصرة الخفيف يسجل ارتفاعا كبيرا

2021/10/27 | 23:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، الأربعاء، ليسجل أعلى من 85 دولارا للبرميل الواحد، مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.

ووفقا لآخر تحديث، اليوم (27 تشرين الاول 2021) فإن "أسعار خام نفط البصرة وصلت الى 85.43 دولارا، للبرميل الواحد مع ارتفاع الخامات النفطية العالمية".

وكانت وزارة النفط، قد حددت في وقت سابق، آلية التسعيرة الشهرية، وفيما بينت أن اتفاق اوبك وقتي، أشارت إلى عدم إمكانية الانفراد بقرار زيادة الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ، إن "زيادة سعر البرميل في الأسواق العالمية الى اكثر من 80 دولارا مؤشر جيد لزيادة الايرادات المالية الإضافية لخزينة الدولة"، لافتا الى "اهمية أن تكون الاسعار بنفس المعدل للشهور المقبلة كي تكون مؤثرة لأن الموازنة يتم احتسابها لمدة عام، بالتالي تتطلب استقرارا للاسعار وفقا للمعدلات العالية حتى نكون باطمئنان أن هناك إيرادات عالية ترفد الموازنة".

وأضاف، أن "بعض وسائل الاعلام تتداول اخبارا عن اسعار خام البصرة، ولا نعرف كيف يتم نقل هذه الأسعار الافتراضية"، مشيرا الى أن "وضع الأسعار يكون من خلال اجتماعات التسعيرة الشهرية ما بين وزير النفط ومدير شركة سومو والدوائر المعنية، حيث يتم استعراض الاسواق العالمية والدول المنتجة لتوضع التسعيرة الشهرية".

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