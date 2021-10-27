العيداني يوجه بفتح مطار البصرة أمام حركة المسافرين (وثيقة)

2021/10/27 | 23:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه محافظة البصرة أسعد العيداني، الأربعاء، بفتح مطار البصرة أمام المسافرين (الاستقبال والمغادرة)

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وذكرت وثيقة صادرة عن العيداني تلقى "ناس" نسخة منها، (27 تشرين الأول 2021)، موجهة إلى إدارة المطار، "تنسب اتخاذ الإجراءات اللازمة بفتح المطار الاستقبال والمغادرة لاستقبال المواطنين لغرض السقر ذهاباً واياباً اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2021".

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