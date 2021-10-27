المفوضية تعلن موقفها من عد وفرز المحطات المطعون بها في نينوى

2021/10/27 | 23:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، موقفها من عد وفرز المحطات المطعون بها في محافظة نينوى.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تعلن، اليوم الأربعاء 27 تشرين الأول 2021، عن إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة نينوى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين …

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