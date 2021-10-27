الإعلام الأمني تعلن القبض على متهم بالإرهاب في نينوى

2021/10/27 | 23:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، القبض على أحد المطلوبين في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استنهاضا لمهامها في مواصلة البحث والتفتيش عن ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة، وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي …

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