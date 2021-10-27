2021/10/27 | 23:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يؤكد اختبار الصين أسلحة فرط صوتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يؤكد اختبار الصين أسلحة فرط صوتية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يؤكد اختبار الصين أسلحة فرط صوتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).