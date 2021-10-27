2021/10/27 | 23:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "داعش" يتبنى هجوم ديالى شرقي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داعش" يتبنى هجوم ديالى شرقي العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داعش" يتبنى هجوم ديالى شرقي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).