2021/10/27 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم آخر على المقدادية من مجهولين..سقوط عدد من الضحايا

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