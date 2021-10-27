2021/10/27 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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وجهت حنان الفتلاوي، الثلاثاء، نصيحة لفئة معينة بتناول الليمون، بسبب الشائعات.
وقالت الفتلاوي في منشور لها على الفيسبوك، إن "الليمون له فوائد طبية عديدة ومنها تقليل الضغط وتقليل الشائعات".
واضاف، "لذلك انصح البعض بتناوله واتمنى لكم احلام سعيدة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي توجه نصيحة لفئة معينة: تناولوا الليمون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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