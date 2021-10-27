الفتلاوي توجه نصيحة لفئة معينة: تناولوا الليمون

2021/10/27 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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وجهت حنان الفتلاوي، الثلاثاء، نصيحة لفئة معينة بتناول الليمون، بسبب الشائعات.

وقالت الفتلاوي في منشور لها على الفيسبوك، إن "‏الليمون له فوائد طبية عديدة ومنها تقليل الضغط وتقليل الشائعات".

واضاف، "لذلك انصح البعض بتناوله واتمنى لكم احلام سعيدة".

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