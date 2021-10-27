إشبيلية يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بتعادله مع ريال مايوركا

2021/10/27 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حصل نادي إشبيلية على نقطة ثمينة من مضيفه ريال مايوركا بتعادل إيجابي (1-1) على ملعب (إيبروستار)، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.وتقدم لاعب الوسط الشاب أنطونيو سانشيز أولا لأصحاب الأرض في الدقيقة 22.وادرك الفريق الأندلسي التعادل في الدقيقة 72 من زمن اللقاء بتوقيع النجم الأرجنتيني إيريك لاميلا ".وبهذا يتقاسم الفريقان نقطة المباراة، حيث بات رصيد مايوركا 13 نقطة في المركز الـ12.بينما أضاف إشبيلية نقطة لرصيده الذي بات 21 في الصدارة مؤقتا، انتظارا لما ستؤول إليه نتائج الجولة"./انتهى2

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