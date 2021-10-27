وزير العمل يلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة في قطر

2021/10/27 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة في دولة قطر مريم المسند اليوم الاربعاء على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة (95) لمجلس ادارة منظمة العمل العربية.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان للوزارة / بحث اوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.واكد الركابي العمل على اعداد مذكرة تفاهم خلال الفترة القادمة لغرض توقيعها بين البلدين بعد استكمال الاجراءات الاصولية./انتهى3

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