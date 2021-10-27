الجيزاني: تزوير الانتخابات سيزعزع ثقة الناخب بالعملية الانتخابية

2021/10/27 | 23:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو تحالف قوى الدولة، عبد الامير الجيزاني، اليوم الاربعاء، تزوير الانتخابات سيزعزع ثقة الناخب بالعملية الانتخابية، مبينا ان على المفوضية الاستجابة لمطلب الشارع باجراء العد والفرز اليدوي.وقال لبرنامج الجيزاني لبرنامج “حصاد الايام”، ان “اغلبية الشعب العراقي قاطعوا العملية الانتخابية”، موضحا ان “الجيزاني: هناك شكوك رافقت الانتخابات وعلى المفوضية توضيح تلك الشكوك”.ولفت […]

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