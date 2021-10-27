بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

2021/10/27 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتلقي الهزيمة الجديدة، مرة أخرى، بظلال كثيفة من الشك على استمرار المدير الفني الهولندي رونالد كومان في قيادة برشلونة، بعد تراجع الفريق إلى هذا الحد.

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