هجوم مسلح اخر على المقدادية في ديالى يوقع قتيل وجريح

2021/10/27 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل شرطي وجرح اخر من قبل مجموعة مسلحة في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى.‏

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (27 تشرين الاول 2021)، ان "مجموعة ‏مسلحة هاجمت شرطيين حين عودتهم من الواجب ما اسفر الحادث عن سقوط ‏احدهما قتيلا والاخر اصيب بجروح في قرية بروانة التابعة لناحية المقدادية في ‏ديالى."‏

و افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل جندي اثر عمليات قنص وهجوم لعناصر داعش ‏على نقطة للجيش العراقي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.‏

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (27 تشرين الاول 2021) ان "عناصر تنظيم ‏داعش شنت عمليات قنص وهجوم على نقاط للجيش العراقي الفوج الاول لواء 45 ‏في قضاء داقوق جنوب كركوك،" مبينا ان الهجوم ادى الى مقتل جندي كحصيلة ‏اولية."‏

وشهدت ديالى أمس الثلاثاء مجزرة راح ضحيتها العشرات اثر هجوم لداعش على ‏قرية الرشاد جنوبي المقدادية.‏

كما وشهدت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، تعرض شنه تنظيم ‏داعش على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي، على طريق الصينية – حديثة، أدى ‏إلى سقوط ضحيتين من الجيش وإصابة آخرين.‏

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