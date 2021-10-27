مقتل عنصري شرطة بهجوم مسلح في المقدادية

2021/10/27 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل عنصري شرطة بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً ارهابياً جديداً في المقدادية يسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من الشرطة بقرية بروانة الصغيرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.

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