هجوم جديد في المقدادية وضحايا في صفوف الشرطة

2021/10/27 | 23:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بصد تعرض لداعش في قرية بروانة في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى.

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وبين المصدر لـ"ناس"، (27 تشرين الأول 2021)، أن "الهجوم نفّذ في قرية بروانة الصغيرة في قضاء المقدادية بالمحافظة، ما أسفر عن استشهاد منتسبين اثنين في الشرطة".

ولم يفصح المصدر عن تفاصيل أخرى بشأن الحادث، فيما لم تعلن السلطات الأمنية لغاية وقت كتابة هذا الخبر، عن طبيعة الهجوم وحيثياته.

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