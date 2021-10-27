2021/10/27 | 23:47 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 | 11:26 مساءً

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محكمة تحقيق النزاهة في البصرة تصدر امر استقدام بحق النائب زهرة البجاري

كشف مصدر موثوق في البصرة، ان محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة اصدرت امر استقدام بحق النائبة زهرة البجاري على خلفية قضية اختلاس.



وقال المصدر إنّ"محكمة النزاهة في البصرة اصدرت امر استقدام بحق النائبة السابقة زهرة حمزة علي البجاري وذلك بسبب قضية متعلقة بأختلاس رواتب احد افراد حمايتها".



واضاف إنّ " الامر صدر بعد استكمال الإجراءات القانونية واجراء التحقيق الاولي".

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