2021/10/27 | 23:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن هجوم "داعش" في الراشدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن هجوم "داعش" في الراشدية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن هجوم "داعش" في الراشدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).