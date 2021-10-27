كاميرات المراقبة تطيح بإرهابيين إثنين شمالي بغداد

2021/10/27 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، أن كاميرات المراقبة أطاحت بإرهابيين اثنين شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المتابعة المستمرة، رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالي بغداد، عبورا لارهابيين اثنين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي وفتح النار عليهما ومحاصرتهما".وتابعت، أنه "ولوجود نباتات القصب الكثيف تم استدعاء تشكيل من طيران الجيش وتم معالجتهما".

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