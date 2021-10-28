السعودية.. عشرات الشركات تنقل مقراتها الإقليمية الى الرياض

2021/10/27 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تويتر الأربعاء إن 44 شركة متعددة الجنسيات حصلت على تراخيص لنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، الرياض.وصدرت التراخيص خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مؤتمر أعمال أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتعزيز خطط المملكة للتنويع الاقتصادي والتحديث.

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