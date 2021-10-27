يونامي تدين هجمات محافظة ديالى

2021/10/27 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ادانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدّةٍ الهجمات الشنيعة التي وقعت في ديالى مساء الثلاثاء، والتي تسبّبت في سقوط العديد من القتلى والجرحى.



وتُعرب البعثة عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.ودعت يونامي في بيان لها، "السلطات إلى إجراء تحقيقٍ كاملٍ في الهجمات وبذلِ كلّ جهدٍ ممكنٍ لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين".وتابعت، انه "من أجل محاربة تهديدات الإرهاب والعنف المستمرة التي تقوض استقرار العراق، فإن الوحدة الوطنية أمرٌ أساسيّ.



وأولئك الذين يسعون إلى إيقاع الأذى وإحداث الفُرقة لا يمكنهم فعل ذلك إذا ما وقف العراقيون صفاً واحداً".

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