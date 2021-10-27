الإطاحة بإرهابيين اثنين في بغداد

2021/10/27 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت خلية الاعلام الامني، أن كاميرات المراقبة أطاحت بإرهابيين اثنين شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان، أنه "من خلال المتابعة المستمرة، رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالي بغداد، عبورا لارهابيين اثنين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي وفتح النار عليهما ومحاصرتهما".وتابعت، أنه "ولوجود نباتات القصب الكثيف تم استدعاء تشكيل من طيران الجيش وتم معالجتهما".

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